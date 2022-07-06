В Красноярске 16-летнюю девушку едва не убили за отказ продолжать отношения Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский суд вынес приговор молодому человеку, который едва не убил бросившую его девушку. Несмотря на то, что он не признал свою вину, у стороны обвинения было достаточно аргументов, чтобы доказать его злой умысел.

Все произошло в конце 2020 года, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального следкома. 30 ноября обвиняемый подкараулил девушку в подъезде ее дома на улице Куйбышева. Ей на тот момент было 16 лет, незадолго до этого она оборвала их отношения. Молодой человек угрожал ей, требовал вернуться. Но безрезультатно.

Второй раз он пришел к ней на разговоры уже 24 декабря. Повторил свои требования, в открытую пообещал: «убью». А вечером 29 декабря 2020 года он в подъезде дважды ударил непреклонную девушку ножом – в живот и шею. Она попыталась увернуться, закричала. Довести задуманное помешали соседи, скрутили и сдали нападавшего полиции. Врачи спасли старшеклассницу от смерти.

Приговор суда – 6 лет 1 месяц 15 суток лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.