Прокуратура Красноярского края предлагает увеличить число пляжей и научить людей плавать Фото: ИВАНОВА Диана

Лето еще не дошло до середины, еще не отметили день Ивана Купалы (по народной традиции только после 7 июля можно купаться в открытых водоемах), а в крае уже больше десятка погибших на воде. Причем большой процент в этой статистике занимают дети и подростки. Расследование каждой трагедии прокуратура берет на особый контроль. Но все понимают, что нужно работать на предупреждение. И, как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, в правительство края направлены предложения по принятию региональной программы безопасности людей на водных объектах:

- Одной из основных причин гибели на воде является недостаточность санкционированных, надлежаще оборудованных пляжей, работающих в летний период, а также отсутствие спасательных постов в традиционных местах отдыха населения. Программа позволит снизить вероятность возможной гибели людей, в особенности детей, при купании в основных местах отдыха населения у воды.

Добавим, что в числе мер не только увеличение числа безопасных мест для купания, со спасателями и медиками, но и бесплатное обучение плаванию и приемам спасания на воде.