В Красноярске почти на два года на реконструкцию закрыли парк. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске закрыли на реконструкцию популярное общественное пространство на правобережье – парк на Каменке. У властей на него большие планы, он должен преобразиться, стать уютнее и интереснее для горожан. Так, по проекту, здесь добавят спортивный акцент: появится скейтпарк и собственно спортивная зона, а также площадка с навесом для йоги.

Для детей установят новые качели и карусели. И еще тренажеры для детей с ограниченными возможностями. Отметим пространство для кинотеатра под открытый небом и еще много чего – список большой. В администрации города показали план, каким будет парк на Каменке по окончании работ – можно увидеть. Наверняка понравится.

Еще мы не сказали про озеленение, а ведь это популярный тренд: там посадят новые деревья и кустарники, а также клумбы с цветами. Плюс обязательный атрибут зоны отдыха сейчас – уютные лавочки и освещение. И еще один интересный момент: основные цвета оформления - голубой, светло-серый и натуральный цвет дерева с серым оттенком. Работу планируют завершить весной 2023 года.