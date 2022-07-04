В Красноярске нашелся пропавший 7-летний мальчик Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске история с пропавшим семилетним мальчиком завершилась благополучно. Нашли живым, невредимым. На его поиски был ориентирован личный состав уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, наружные наряды полиции. И добровольцы.

Пропал ребенок накануне 3 июля. Примерно в 22:30 уехал кататься на велосипеде, а назад (адрес дома в ориентировке – СНТ «Алюминий») не вернулся. Интересно, что мама мальчика обратилась в полицию с заявлением о пропаже только сегодня утром, 4 июля. Почему? Не будем строить догадки, возможно, на то были веские причины. Или же родные всю ночь самостоятельно вели поиски. Но в подобных случаях, советуют специалисты, все-таки правоохранителей нужно извещать заранее, когда речь идет о детях.