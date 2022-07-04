В Красноярском крае легковой автомобиль врезался в грузовик Фото: Мария ЛЕНЦ

На трассе Красноярске Канск 2 июля произошла авария с участием двух автомобилей. Проезжавшие по трассе очевидцы рассказали: посреди проезжей части стоит грузовик МАЗ, а легковой «Хендай» улетел влево на обочину, затем в кювет и лежит в кустах.

В пресс-службе ГИБДД поделились предварительной версией случившегося. Около полуночи (получается со 2 на 3 июля) водитель иномарки ехал со стороны Канска в направлении краевого центра, выехал на встречную полосу в тот момент, когда там находился грузовик. Это произошло на 873-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». Водителю иномарки 42 года, он получил травмы и госпитализирован. 33-летний водитель грузовика не пострадал.