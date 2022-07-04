В Красноярске бизнесмен скрыл от налогов больше 3,5 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске следком завел уголовное дело на директора одной компании по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, сборам, совершенное в крупном размере». Суть преступления понятна из формулировки статьи. А подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительной версии в период с декабря 2020 года по апрель 2021 года директор фирмы оказался в трудной ситуации: налоговая наложила арест на его счета. Так случается, если юридическое лицо «забывает» платить налоги государству. И тогда любая сумма, попадающая на этот счет, автоматически уходит на погашение долга. И тогда предприниматель привлек третьи лица – все платежи для его фирмы поступали туда. Общая сумма средств, ушедших налево, составила 3 598 703 рубля.

К слову, уголовное дело завели на основании материалов, предоставленных налоговиками.