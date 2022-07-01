В Лесосибирске сотрудники МЧС спасли передавленную кольцом руку беременной девушке

Фото: ЧП Лесосибирск

В Лесосибирске спасатели помогли беременной девушке, которой обручальное кольцо передавило руку. Из-за положения девушки у нее произошел отек кистей рук, палец распух, а кольцо стало всерьез угрожать ее жизни, или, по крайней мере, пальцу.

Девушка обратилась за помощью к спасателям. Специалисты оперативно приехали к ней домой и сняли кольцо, не повредив руку. Им даже удалось сохранить само украшение в целости.

– Спасибо всем ребятам этой части, большие молодцы прям. Спасли и кольцо, и палец, – написала девушка в соцсетях.