В Красноярске за взятку «Лексусом» фирма заплатила штраф 20 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская фирма «Курьер-Авто-М» заплатила административный штраф в размере 20 миллионов рублей за коррупционное правонарушение. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуре, это тот самый случай, в котором фигурирует автомобиль Lexsus LX570 стоимостью 7 миллионов рублей. Именно его руководитель указанной фирмы передал руководителю Центра реализации социальных проектов. А взамен хотел без торгов получить от него госконтракт на благоустройство территории на острове Татышев.

Чиновника уже осудили, в мае этого года суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Брал он, кстати, не только «Лексусом», но и «Мерседесом» за 1,5 миллионов рублей. Руководитель «Курьер-Авто М» пошел на добровольную сделку со следствием и отделался условным сроком. А вот 20-миллионный штраф пришлось взыскивать судебным приставам принудительно. В настоящее время исполнительное производство окончено.