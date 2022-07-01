Красноярские полицейские установили всех участников конфликта на рынке «Южном»

В Красноярске после драки на Южном рынке заведено уголовное дело. Фото: стопкадр из видео МВД

Красноярские полицейские смогли установить всех участников конфликта на рынке «Южном», произошедшего 23 июня. Как сообщили в МВД, действия скандалистов попали на камеру наружного видеонаблюдения.

Сейчас следователи допрашивают нескольких участников скандала. Остальных либо доставляют в отдел полиции, либо они объявлены в розыск. Выполняются необходимые следственные и оперативные мероприятия.

Напомним, что драка от 23 июня попала в объективы камеры видеонаблюдения. После просмотра видеозаписи, стражи порядка пришли к выводу, что могла произойти инсценировка конфликта, чтобы вызвать общественный резонанс, тем более, что после «драки» никто за медпомощью не обращался. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.