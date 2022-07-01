В Железногорске суда ожидает водитель, совершивший ДТП на угнанной у работодателя машине

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Железногорске завершено расследование уголовного дела, заведенного на водителя, совершившего ДТП на угнанной у работодателя иномарке. Как рассказали в МВД, 26-летний мужчина был сильно пьян и не помнит, как угонял и разбивал машину.

Оказалось, что угонщик работал механиком у владельца фирмы такси. В ту ночь он со своим 22-летнем приятелем выпивали, и под действием алкоголя мужчин потянуло на приключения. Решив, что передвигаться по городу нужно с комфортом, парни отправились в гараж работодателя механика. Там они выбрали себе «Тойоту Камри», завели иномарку чип-ключом и дальше, по словам мужчин, события просто стерлись из их памяти. В себя они пришли только в больнице.

Но сотрудникам полиции удалось выяснить, что же произошло дальше. Мужчины поехали в сторону городского озера. Проезжая по дамбе, пьяный водитель не смог справиться с управлением и врезался в фонарный столб. После этого «Тойота» моментально вспыхнула. Механика и его приятеля полицейские нашли возле машины. Они получили серьезные ожоги.

Было заведено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ущерб автовладельцу составил более 2 миллионов рублей. Сейчас материалы расследования переданы в суд.