Урбанист из Красноярска раскритиковал проект метротрама

Фото: ютуб-канал Аркадия Гершмана

Урбанист Аркадий Гершман раскритиковал проект метротрама, который обсуждают как более бюджетную замену обычному метро в Красноярске. Блогер заявил, что идея подземного трамвая бесполезна, поскольку линии дублируют нынешние маршруты наземного транспорта. Гораздо проще и бюджетнее было бы пустить по поверхности обычный трамвай, считает Гершман.

– Из интересного: уже построенные туннели хотят ликвидировать и уменьшить глубину туннелей и станций. То есть основной довод «у нас что-то уже построено и надо бы достроить» оказался не таким уж и доводом, – отметил урбанист.

Туннели, по его словам, тянутся под улицами, а точки входа хотят расположить не в наиболее людных местах, а там, где это удобно проектировщикам. По словам Гершмана, красноярский метротрам рискует повторить судьбу похожего проекта в Волгограде, где он оказался никому не нужен – автобусы и машины все равно остались более скоростным способом доехать до центра города.

– Вот и вопрос: а нужен ли такой метротрам городу на 89 млрд? Для сравнения, 4-ый мост через Енисей построили за 12 млрд рублей — представляете, сколько всего полезного можно сделать за 89 млрд?, – добавил Гершман.

Ранее идею достройки красноярского метро предложила компания «Моспроект-3». Там отметили, что превращение метро в метротрам и уменьшение глубины залегания станций поможет оптимизировать стоимость проекта. Ранее считалось, что в Красноярске построят девять станций, часть из которых будут глубокого заложения – проектировщики предложили построить четыре подземные и восемь наземных станций без площадок глубокого заложения вообще.