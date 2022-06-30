Красноярцы возмутились возможной отмене нескольких автобусных маршрутов

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Красноярский депутат Роман Крастелев опубликовал пост о возможных глобальных изменениях в транспортной схеме города. По его словам, с Красраба исчезнут все автобусные маршруты, которые идут через коммунальный мост, включая автобусы №2, 9, 43 и 55. В Солнечном исчезнут все автобусы кроме маршрута №63, а маршруты №2, 7, 23 и 43 вовсе закроют.

Крастелев заподозрил, что закрытие маршрутов произойдет в интересах московской компании «Мовиста». Якобы ей принадлежат трамвайные маршруты Красноярска, и автобусные направления урезаются, чтобы «заполнить» трамваи.

– Это обстоятельство не оставляет сомнений в том, что вся «схема» затеяна под одного предпринимателя. Об удобстве и комфорте пассажиров конечно мысли нет хотя бы по тому, что трамвай в настоящее время не идет на левый берег, – возмутился Крастелев.

Инфографика из поста Романа Крастелева

В комментариях красноярцы также подняли ожидаемую волну возмущения. Городской общественный транспорт назвали «позором» Красноярска, и призвали мэра «думать о народе».

Однако в мэрии напомнили, что текущие контракты с перевозчиками действуют вплоть до 2026 года, и изменить их «по щелчку» нельзя – перемены в любом случае будут постепенными.

– Решений о глобальном изменении маршрутной сети города не принималось! Тем более, что текущие контракты с перевозчиками у нас будут действовать до 2026 года. И менять маршрутную сеть в соответствии с ними мы можем только в пределах 10%. То есть не кардинально, – пишут «Дела» со ссылкой на чиновников.