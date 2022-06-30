В Красноярском аэропорту у пассажиров изъяли 390 килограмм сомнительного меда, мяса и молочки. Фото: Россельхознадзор

В Красноярском аэропорту с начала года изъяли у пассажиров международных рейсов 390 килограммов подозрительного меда, молочной и мясной продукции, которую они пытались ввезти с нарушением ветеринарно-санитарных требований. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, на контроль были взяты 535 международных рейсов.

Сомнительную продукцию пассажиры упаковывали в ручную кладь. Летели из Узбекистана и Таджикистана. Все изъятое было затем сожжено. В ведомстве напомнили, что согласно законодательству в ручной клади и багаже допускается ввоз мясной, молочной и другой животноводческой продукции только до 5 кг и только при условии, что эта продукция промышленного изготовления.

За нарушение требований ветеринарного законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза 277 иностранных гражданина.