В Красноярске на Ярыгинской набережной вместо заброшенных подвалов появится прогулочная зона. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске приступили к благоустройству еще одной территории – на Ярыгинской набережной в районе улицы Гладкова и Судостроительной. Там находятся старые заброшенные подвалы. Первым делом их нужно засыпать так, что не осталось следов. Затем участок выровняют, вывезут с него мусор. По плану тут должны быть: асфальтированная автопарковна, дорожки из брусчатки, большой газон. И, конечно, уличное освещение. У подрядчика стоит срок управиться до конца тела.

По словам директора МАУ «Красгорпарк» Сергея Ганжина, Ярыгинская набережная стала популярным местом отдыха для красноярцев и гостей города. Причем сюда, чтобы прогуляться, приезжают из других районов. Проблема – это отсутствие парковочных мест. Вот и решено уделить этому внимание.

В мэрии напомнили, что благоустройство набережной началось в 2019 году. И сегодня правый берег Енисея сильно и круто изменился, составляя конкуренцию левому.