В Хакасии малолетние вандалы разбили стекла паровоза-монумента. Фото: УМ МВД России по СФО

В Хакасии малолетние вандалы разбили стекла у паровоза, который был установлен как монумент на станции Бискамжа, на привокзальной площади. Случилось это несколько дней назад. Кто надоумил двух приятелей (одному 10 лет, другому 13) взять в руки камень? Обычно в таких случаях говорят, что это недоработка родителей, которые не донесли до своих деток, что в подобных поступках нет ничего героического.

Впрочем, по родителям тоже большой вопрос. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, транспортные полицейские проверили семьи мальчишек и установили, что контроль со стороны родителей отсутствует. Получается, что мальчишки были предоставлены самим себе, вот и делали, что творили. Беспризорные, безнадзорные.

Родителей оштрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. А вообще материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Аскизского района Республики Хакасия.