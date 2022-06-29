В Енисейске в аварии пострадали 5 человек. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Енисейске Красноярского края произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает МВД по региону.

28 июня 18-летний водитель «Тойоты Короллы» не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего врезался в электроопору. В итоге пострадали водитель, один 18-летний пассажир и трое 17-летних.

В МВД по Красноярскому краю уточняют, что водитель получил права лишь в апреле текущего года. Никто из пострадавших не был пристегнут.