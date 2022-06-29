Жительница Красноярска подставила коллегу с кредитом Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска подставила свою коллегу, по совместительству подругу (теперь наверняка уже бывшую). После чего стала фигурантом уголовного дела, которое полиция завела по статье «Мошенничество».

Несколько месяцев назад 40-летняя обвиняемая попросила потерпевшую помочь ей с деньгами – оформить на себя кредит в размере 37 тысяч рублей. Ровно столько стоил новенький смартфон. Дело в том, что у нее самой была плохая кредитная история, получить заем от банка было делом бесперспективным. Но она пообещала: все выплатит сама, как положено.

Однако спустя пару недель после этого коллега уволилась с работы и скрылась в неизвестном направлении, перестала выходить на связь. Полиция нашла ее в другом городе. Та пояснила, что уводилась из-за ссоры с начальством. А долг не выплачивала, потому что у нее финансовые сложности. Кстати, в ходе следствия она возместила весь материальный ущерб. Тем не менее, ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на пресс-службу полиции города.