В Ачинском районе 29-летняя женщина зарезала обидчика своего возлюбленного

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинском районе Красноярского края, в селе Тарутино, 29-летняя выпившая женщина зарезала обидчика своего любимого. Как сообщают в Следственном комитете, между мужчинами произошел конфликт по телефону, а затем один из них пришел к другому разбираться с глазу на глаз.

Убийство произошло 26 июня. Двое мужчин между собой поругались по телефону, и один из них отправился разбираться домой к другому. Но там его встретила только возлюбленная сельчанина и её отец. Самого участника скандала дома не было.

В пьяном состоянии 29-летняя женщина начала заступаться за своего мужчину, а затем схватила в нож и ударила один раз в грудь. Обидчик её возлюбленного скончался на месте от полученной травмы.

Женщину арестовали, заведено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.