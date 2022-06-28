Олег Дерипаска призвал выпускников вузов не уезжать из России и работать в своей стране

Олег Дерипаска Фото: Мария ЛЕНЦ

Бизнесмен и промышленник, основатель компании En+ Group Олег Дерипаска на вручении дипломов выпускникам Высшей школы бизнеса МГУ имени Ломоносова посоветовал юношам и девушкам не торопиться уезжать из России.

В своем обращении он вспомнил, что когда выпускался из университета, в России развивалась торговля с Европой, и по прошествии 12 лет, в 2003 году, страна смогла синхронизировать отношения с основными партнерами.

– После этого страна разбогатела. Мы смогли добиться вменяемой, логистики, синхронизации расчетов, доступа на долговые рынки, рынки капитала… Сейчас канал с Европой не то что бы совсем закрыт, он закрыт на 75%. И не нужно туда стремится. Все, кто уехал, из тех, кто хочет работать, они будут вынуждены вернуться. Это ошибочная стратегия, – считает Олег Дерипаска.

Бизнесмен признал, что сейчас непростое время, стране потребуется 5-7 лет, чтобы наладить экономические отношения с Юго-Восточной Азией, Китаем, Индией, Ближним Востоком, Северной и Западной Африкой. Но для выпускников это время – время возможностей, нужно встроиться в новую реальность на Родине, занять новые ниши на рынке России, а затем и в том мире, который готов к работе с Россией.

Отметим, что En+ Group многое делает для подготовки будущих высококвалифицированных специалистов. Так, например, в регионах присутствия компании на базе образовательных учреждений действует учебный курс «Энергия в каждой капле», который знакомит учащихся 5-9 классов с основными принципами работы гидроэлектростанций и рассказывает о значимости профессии энергетика.

В 2021 году стартовал проект «Академия IT» – трехлетняя система дополнительной подготовки студентов, специализирующихся на информационных технологиях. В 2022 году была запущена расширенная стипендиальная программа для одаренных студентов ссузов и вузов, которые обучаются по направлениям энергетика, металлургия, теплоэнергетика и теплохимия, а также медицина и педагогика. В новом учебном году сразу в двух образовательных учреждения Красноярского края – гимназии №10 имени А.Е. Бочкина в Дивногорске и Красноярском краевом Дворце пионеров – откроются образовательные лаборатории «Мультилаб En+». А в апреле в Усть-Лабинске (Краснодарский край) открылся первый университетский лицей им. Н. И. Лобачевского, где будут бесплатно обучаться одаренные дети со всей страны. Лицей построен на средства фонда Олега Дерипаски «Вольное дело».