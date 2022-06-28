В Красноярске впервые закроют кальянные, расположенные на первых этажах жилых домов

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В Красноярске впервые было принято судебное решение о закрытии двух кальянных, расположенных на первых этажах жилых домов. Как сообщил глава Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, жильцы долгое время жаловались на сильный дым, тянувшийся из заведений и ухудшившиеся условия проживания из-за этого.

Роспотребнадзор подготвил 4 судебных иска по по защите прав неопределенного круга лиц в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака. Ведомство потребовало запретить работу четырех кальянных в Красноярске, а собственникам сдавать помещения в аренду бизнесменам, занимающимся продажей табачных изделий.

Пока суд постановил закрыть два заведения – расположенные на Чкалова, 39А и Сопочной, 36. Собственники помещения также не смогут больше сдавать в аренду помещения под кальянные.

Еще два иска сейчас рассматривает суд.