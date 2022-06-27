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Общество27 июня 2022 13:29

Жители Красноярска пожаловались на выбросы с резким запахом

По словам очевидцев, "резкую вонь" можно почувствовать вечером в Солнечном
Никита ЖЕГЛОВ
no_tit;le

no_tit;le

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители Солнечного в Красноярске пожаловались на неизвестные выбросы в воздухе. По их словам, в районе чувствуется «нестерпимая вонь», а запах похож на химический. Чаще всего местные замечают его поздно вечером, после 23 часов – красноярцы призвали повести замеры вредных выбросов, чтобы выяснить, «чем их травят».

– Была невыносимая вонь в 23:30. Ветра не было, поэтому вонь достигла пределов Солнечного. Пришлось закрыть форточки. Но мы же все прекрасно понимаем какое это промышленное предприятие, специфический запах электролизного производства, – заявил один из жителей.

Другие жители подчеркнули, что вонь наблюдается в Солнечном уже около двух недель. Практически все отмечают, что неприятный запах наблюдается поздно вечером или ночью, но иногда его можно почувствовать и днем.