В Красноярске иномарка сбила на переходе двух подростков. Фото: ГИБДД

В Красноярске иномарка сбила двух подростков. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе полиции города. ДТП произошло накануне, 26 июня, в Свердловском районе. Около полудня 15-летняя девушка и ее 17-летний друг стали переходить проезжую часть в районе дома № 177 на Свердловской.

Переход был нерегулируемым. Первый ряд автомобилей остановился для того, чтобы пропустить подростков. Но по второму ряду двигался автомобиль «Ниссан Вингроад». За рулем находился 60-летний местный житель, он не заметил пешеходов и совершил на них наезд. В результате несовершеннолетние получили травмы. Но незначительные – их отпустили домой на амбулаторное лечение.

- Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о том, что, приближаясь к пешеходному переходу, необходимо снизить скорость своего транспортного средства для того, чтобы иметь возможность в любой момент остановиться и пропустить пешеходов, - прокомментировали ситуацию в полиции.