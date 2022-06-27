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Общество27 июня 2022 9:11

Красноярск вошел в десятку популярных авианаправлений у россиян

Он оказался на восьмой позиции рейтинга
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярск вошел в десятку популярных авианаправлений у россиян

Красноярск вошел в десятку популярных авианаправлений у россиян

Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру подсчитали, какое авианаправление внутри России самое популярное в июле. Взяли за основу данные о проданных билетах на этот месяц. И вот какие результаты получились.

На первом месте предсказуемо оказались Сочи. Чаще всего билеты в этот черноморский курорт приобретали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени и Красноярска. Средняя стоимость билета из разных городов России составила 10 720 рублей, пишут Gornovosti со ссылкой на сервис.

На втором и третьем местах по популярности обе столицы – Москва (средняя стоимость билета составила 6 987 рублей) и Санкт-Петербург (6 671 рубль). Далее рейтинг выглядит следующим образом: Калининград, Минеральные Воды, Махачкала, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург и Казань. Почему россияне летят в Красноярск? Во-первых, это сам по себе красивый город. Во-вторых, отсюда расходятся популярные туристические маршруты как на север края, так и на юг в Саяны.