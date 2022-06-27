Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2022 6:33

Территорию фестиваля «Мир Сибири» в Шушенском обработают от клещей

Праздник пройдет впервые после отмены ковидных ограничений
Авторы (2):
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Вячеслав ГЛУЩЕНКО

Фото: Мария ЛЕНЦ

Шушенские территории Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», который пройдет с 7 по 10 июля, обработают от клещей. Как сообщил глава Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, также перед празднованием будут проведены дополнительные профилактические мероприятия.

Администрация района повторно организовала обработку против клещей в местах проведения массовых мероприятий, туристических маршрутов и палаточного городка. Кроме того, местные органы власти проводят специальные профилактические мероприятия: работу с юридическими лицами по размещению палаточного лагеря, обеспечением водоснабжением и подготовкой мест проживания.

Участниками и гостями фестиваля станут как россияне, так и представители других стран. Хранители культурных традиций различных этносов заявляют о себе в народных танцах, экзотической музыке, игре на аутентичных инструментах и ремеслах. Последний раз фестиваль «МИР Сибири» проходил в Шушенском в 2019 году.