Территорию фестиваля «Мир Сибири» в Шушенском обработают от клещей

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Шушенские территории Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», который пройдет с 7 по 10 июля, обработают от клещей. Как сообщил глава Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, также перед празднованием будут проведены дополнительные профилактические мероприятия.

Администрация района повторно организовала обработку против клещей в местах проведения массовых мероприятий, туристических маршрутов и палаточного городка. Кроме того, местные органы власти проводят специальные профилактические мероприятия: работу с юридическими лицами по размещению палаточного лагеря, обеспечением водоснабжением и подготовкой мест проживания.

Участниками и гостями фестиваля станут как россияне, так и представители других стран. Хранители культурных традиций различных этносов заявляют о себе в народных танцах, экзотической музыке, игре на аутентичных инструментах и ремеслах. Последний раз фестиваль «МИР Сибири» проходил в Шушенском в 2019 году.