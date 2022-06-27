В Эвенкии двух подростков подозревают в грабеже. Фото: СК

В Эвенкии двух подростков подозревают в грабеже. На них уже навели уголовное дело. Одному из приятелей 17 лет, второму 15. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления, которое имело место быть ночью 24 июня в поселке Тура.

Вот что удалось установить на сегодняшний день. Приятели гуляли по улице 50 лет Октября. Да, именно так: несовершеннолетние находились вне дома одни ночью (подразумевается вопрос, а куда смотрели их родители). Молодые люди встретили 63-летнего мужчину. Они его знали, потому заговорили. Знакомец был пьян и проговорился, что у него «полные карманы денег».

Попрощались, разошлись и тут у товарищей родился план, как разбогатеть. Они догнали мужчину, один поставил подножку, второй навалился сзади, прижал к земле и удерживал, пока подельник обшаривал карманы. Раздобыв 13 тысяч рублей, оба скрылись.

Однако о случившемся стало известно. Поскольку подозреваемые – несовершеннолетние, расследованием уголовного дела занимается региональный следком.