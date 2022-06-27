Семье погибшего в спецоперации росгвардейца из Тувы вручен краповый берет

Владимир Шабалин Фото: соцсети

Во время спецоперации на Украине погиб росгвардеец Владимир Шабалин из Республики Тыва. Военнослужащего посмертно удостоили крапового берета. Как сообщает региональная пресс-служба МВД, на церемонии прощания с сотрудником СОБР управления Росгвардии, его отцу был вручен знак особого отличия.

Владимир Шабалин - сотрудник специального отряда быстрого реагирования «Эзир». Майор погиб в ходе специальной военной операции. Он был награжден головным убором, который является символом чести, отваги и профессионального мастерства военнослужащих. Берет, как отличительный знак более подготовленных спецназовцев, передан отцу росгвардейца.

В 2008 году Владимир начал работу в рядах ВС РФ. За успехи на службе был награжден такими наградами, как медаль II степени «За отличие в службе» и нагрудный знак «Участник боевых действий»

Напомним, два офицера из Красноярска, Никита Аврахов и Александр Вохмянин, погибли в ходе спецоперации на Украине. Оба лейтенанта были награждены посмертно орденом Мужества.