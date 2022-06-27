На юге Красноярского края подросток на мотоцикле сбил семилетнюю девочку. Фото: ГИБДД края

Еще одна дорожная авария с участием несовершеннолетних в Красноярском крае. Произошла в селе Каратузское. В пресс-службе ГИБДД края рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности.

Установлено, что 16-летний подросток приехал в районный центр из соседнего села, чтобы погостить у бабушки на каникулах. В социальных сетях нашел объявление о продаже мотоцикла и приобрел его. Однако бабушка была не в восторге от такой покупки – она запретила внуку пользоваться этим, с позволения сказать, чудом отечественного автопрома прошлого века.

Но стоило женщине уснуть, как подросток решил обновить мотоцикл, тайком вывез со двора и поехал кататься по улицам села. На свою беду 7-летняя девочка с друзьями играла у ворот дома, увидела своего кота – животное сидело на проезжей части. Девочка решила отогнать его, чтобы не попал под гремящий драндулет. В этот момент водитель не справился с управлением и сбил ребенка. А когда понял, что натворил, скрылся с места ДТП, а потом и вовсе бросил мотоцикл.

В настоящее время девочка в районной больнице с травмами. Виновника аварии нашли, было много свидетелей. Его оштрафуют за езду без водительских прав, без мотошлема и за побег с места ДТП. Отвечать придется еще и его родителям.