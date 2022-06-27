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Общество27 июня 2022 4:06

В Красноярске наказали девять чиновников службы Стройнадзора

За сокрытие доходов и расходов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске наказали девять чиновников службы Стройнадзора

В Красноярске наказали девять чиновников службы Стройнадзора

Фото: Мария ЛЕНЦ

По требованию прокурора Красноярского края наказаны девять служащих региональной службы строительного надзора и жилищного контроля. Наказание дисциплинарное, говорится в сообщение ведомства, без уточнения. Вероятнее всего это был выговор.

В ходе проверки антикоррупционного законодательства специалисты прокуратуры обнаружили, что чиновники заполняли декларации доходов с нарушениями. То есть не внесли кое-какие сведения о своих доходах, расходах и наличии имущества в 2021 году. Или же внесли, но недостоверные.

Например, один из них скромно умолчал, что у него имеются иностранные ценные бумаги. А другие – что получили доходы в общей сумме более 1,5 миллиона рублей. Прокуратура внесла представление руководству службы, а там уже раздали наказания.