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Общество27 июня 2022 2:23

Ночью в Красноярске прошел сильнейший ливень

Вода лилась, как из ведра
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Ночью в Красноярске прошел сильнейший ливень

Ночью в Красноярске прошел сильнейший ливень

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске минувшей ночью прошел сильнейший ливень. Это было ожидаемо – после невыносимой жары, которая стояла над городом и в его окрестностях, когда в тени доходило до +35 градусов. А на солнце и вовсе было до +40. Жара плюс духота – многие предсказывали дождь и не ошиблись.

- Не скажу точно, в каком часу это случилось, но уже было светло – значит, где-то около 5 часов, - делится впечатлениями с «Комсомолкой» жительница Октябрьского района. – Проснулась от сильного шума – окно открытое, а там гремит, шумит. Выглянула – вода льется как из ведра, напротив моего окна даже дома не было видно. Где-то даже сигнализация на машине сработала.

Добавим, что к началу дня на большей части города от ливня не осталось и следа. По прогнозам синоптиков в понедельник 27 июня днем прогнозируется +30 градусов и осадки. А уже во вторник 28 июня жара отступит, будет +23 и с переменной облачностью, но без дождя.