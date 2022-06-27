Ночью в Красноярске прошел сильнейший ливень Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске минувшей ночью прошел сильнейший ливень. Это было ожидаемо – после невыносимой жары, которая стояла над городом и в его окрестностях, когда в тени доходило до +35 градусов. А на солнце и вовсе было до +40. Жара плюс духота – многие предсказывали дождь и не ошиблись.

- Не скажу точно, в каком часу это случилось, но уже было светло – значит, где-то около 5 часов, - делится впечатлениями с «Комсомолкой» жительница Октябрьского района. – Проснулась от сильного шума – окно открытое, а там гремит, шумит. Выглянула – вода льется как из ведра, напротив моего окна даже дома не было видно. Где-то даже сигнализация на машине сработала.

Добавим, что к началу дня на большей части города от ливня не осталось и следа. По прогнозам синоптиков в понедельник 27 июня днем прогнозируется +30 градусов и осадки. А уже во вторник 28 июня жара отступит, будет +23 и с переменной облачностью, но без дождя.