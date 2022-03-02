В Красноярске изменится схема движения автобусов №31, 88 и 90 со 2 марта

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске со 2 марта меняется схема движения автобусов №31, 88 и 90. Об этом сообщает администрация города. Общественный транспорт будут разворачивать перед перекрестком с круговым движением на Биатлонной.

Также автобусы не будут останавливаться на остановках «Спорткомплекс «Сопка» и «Академия биатлона» с 19 до 20 часов. Вместо них предусмотрен временный остановочный пункт. После завершения спортивного мероприятия «Зимний триатлон» общественный транспорт вновь начнет курсировать по своим маршрутам.