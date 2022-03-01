В Красноярском крае могут отменить QR-коды в общественных местах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае могут отменить обязательные QR-коды для посещения общественных мест – культурных, развлекательных и спортивных учреждений, кафе, торговых центров и других мест. Об этом сообщил главный санитарный врач края Дмитрий Горяев, приводя эпидемиологические показатели последней февральской недели.

Зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 среди жителей региона. Также во внимание принимаются особенности нового штамма «омикрон», который сегодня выявляется у 95 % заболевших. Симптомы «омикрона» и течение заболевания очень сходно с обычными острыми респираторными вирусными заболеваниями, клиническая картина – температура, кашель, насморк. При этом тяжелые осложнения наблюдаются редко и в основном у пациентов с хроническими заболеваниями.

По словам Дмитрия Горяева, он готовит предложения в адрес губернатора Красноярского края, где и аргументирует возможность ослабления коронавирусных ограничений. Однако об отмене масочного режима речи пока не идет.