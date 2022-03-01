В Красноярске хулиган стрелял в продавца павильона из пневматической винтовки. Стоп-кадр видео

В Ленинском районе Красноярск мужчина устроил стрельбу прямо в продуктовом павильоне. Пресс-служба полиции предоставила «Комсомольской правде»-Красноярск видео, сделанное на камеру из торгового зала магазина, на нем можно проследить, что же произошло.

Неизвестный вошел в помещение с пневматической винтовкой в руках. Подошел к прилавку и что-то сказал продавцу, затем сделал в его сторону несколько выстрелов, покрутился в торговом зале и ушел. Судя по всему, продавец не пострадал физически, и даже не испугался (но это только наши догадки, судим по видео). Однако заявление в полицию было написано.

Сотрудникам уголовного розыска понадобилось немного времени, чтобы установить и найти хулигана. Им 37-летний житель Ленинского района. На него завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.