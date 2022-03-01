В Красноярске на 50 тысяч рублей оштрафовали продавца за слишком низкую цену на сигареты Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске оштрафовали индивидуальную предпринимательницу за реализацию сигарет по незаконной цене. Обычно на слуху случаи, когда цены поднимают выше разумных. А тут случай прямо противоположный. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Павильон находится на улице 9 мая. Название сообщать не станем, это не столь важно. Интересно другое, что пачка сигарет здесь продавалась по 47 рублей, тогда как в РФ установлена единая минимальная розничная цены на пачку сигарет в размере 108 рублей. Таким образом, был нарушен Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Интересный вопрос, по какой цене владелица павильона закупала сигареты у поставщика? И насколько качественный это товар? Обычно по минимуму сбрасывают свою продукцию производители контрафакта.

Штраф составил 50 тысяч рублей.