В Красноярском крае пьяный 18-летний парень угнал машину и уехал кататься с друзьями. Фото: скрин из видео ГИБДД

В Новоселовском районе Красноярского края полицейские задержали 18-летнего парня, который угнал машину у приятеля и пьяный катал друзей по округе. Об этом сообщают в ГИБДД.

Подозрительный автомобиль ночью заметил патруль ДПС. Водитель попытался скрыться от полицейских, создавая аварийные ситуации. Затем он и вовсе пытался убежать, но далеко уйти не удалось.

Оказалось, что за рулем находился пьяный 18-летний парень. Уровень опьянения составил 0,71 мг/л. Водительского удостоверения у него также не было. Кроме того, в июне и ноябре 2021 года он привлекался за езду без прав.

На этот раз выяснилось, что парень выпивал с приятелем, а когда тот уснул, взял ключи от его машины и отправился кататься с друзьями. Водителя арестовали на 10 суток, но это не предел.

- Также возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - передают в ГИБДД Красноярского края.