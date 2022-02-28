В Красноярском крае коронавирусом заразились 2099 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

28 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 2099 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 338 658 случаев заражения ковидом.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 5382 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 258688 пациентов.

Число летальных случаев снижается. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 15 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 982 человек. Госпитализированы 99 человек.