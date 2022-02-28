В Красноярске в 2022 году установят почти 400 опор освещения

В Красноярске в 2021 году установят почти 400 опор освещения Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году в Красноярске на протяжении 10 километров установят почти 400 опор уличного освещения. Об этом рассказал глава города Сергей Еремин.

Новое освещение получат как улицы с многоэтажной застройкой, так и частный сектор. Также новые линии освещения появятся вдоль пешеходных дорожек:

Новое освещение появится на следующих улицах: - Красной Армии (от Диктатуры Пролетариата до Декабристов в Центральном районе); - Маерчака (от Свободного до Профсоюзов); - Абытаевская (от Абытаевской, 4 до Линейной).

В частном секторе Октябрьского района: - ул. Становая (от дома №11 до остановки «пос. Овинный»); - ул. Ленинградская; - пер. Авамский; - пер. Аманатский; - пер. Куксинский. - ул. Торговая.

Вдоль пешеходных дорог: - от правобережного ДК по Коломенской до Красраба; - от Западной, 15 до Вавилова, 90; - от спорткомплекса «Здоровый мир» по Пархоменко до остановки «Поликлиника» (Ленинский район); - от остановки «Рейдовая» до Рейдовой, 57в.