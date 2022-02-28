Сына депутата Госдумы от Красноярского края лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мурманске оштрафовали и лишили водительских прав за пьяную езду Алексея Веллера – сына депутата Госдумы от Красноярского края Михаила Веллера. Об этом сообщается на сайте судебного участка №2 в Октябрьском судебном районе Мурманска.

Все началось 11 января, когда в телеграм-канале «Майор Север» сообщил о том, что на Михаила Веллера завели административный протокол за еду в пьяном виде. Позднее, его отец Михаил подтвердил эту информацию.

Судебные заседания по этому делу переносились трижды. Но 25 февраля Веллера-младшего все-таки оштрафовали. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения прав на 1 год 11 месяцев со штрафом в 30 тысяч рублей.