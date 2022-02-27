Эксперт из Сколково Павел Лукша выступит на КЭФ: «Отношения человечества с планетой заставляют сделать выбор»

Тем, кто сейчас начинает свою профессиональную карьеру, нужно учитывать перемены в мире. Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперт Центра трансформации образования СКОЛКОВО, основатель инициативы «Глобальное будущее образования» Павел Лукша в рамках просветительской программы КЭФ-ФЕСТ проведет мастер-класс «Столетний форсайт – глобальные вызовы и поиск стратегии России в 21 веке».

Его лекция посвящена тому, как будет выглядеть ландшафт изменений в 21-м веке, что такое глобальные вызовы, почему наш мир довольно резко меняется на наших глазах, как можно представить процесс изменений в следующее десятилетие.

«Мир находится в некой точке перелома, пересмотра модели, и не только в связи с технологическими изменениями. Прежняя модель индустриальной цивилизации себя исчерпала, она заканчивается. В ближайшие десятилетия эта модель воспроизводиться не будет. Многие силы сейчас являются локомотивами изменений, это и гражданские движения, и бизнес, которые хотят, чтобы существование человечества на планете продолжилось. Это наднациональное движение лидеров изменений, которые соединяются и находят друг друга, и действуют в некой общей логике. Очень часто внутри стран есть большие структуры и корпорации, которые не заинтересованы в переходе и всячески его саботируют, их можно понять, у них инвестиции. Один из системных вызовов связан с тем, что отношения человечества с планетой заставляет сделать выбор - либо мы придем на грань коллапса цивилизации, либо нам придется измениться», – рассказал Павел Лукша.

Перемены неизбежны, и тем, кто сейчас начинает свою профессиональную карьеру, нужно определяться в ближайшие годы – это только один из практических выводов, которые предлагает сделать Павел Лукша.

Конкретно

Мастер-класс Павла Лукши пройдет 2 марта в студии «Москва, 18.00-20.00 (время красноярское).

Напомним, все мероприятия в студийных площадках Красноярского экономического форума проходит в онлайн формате. Поэтому присоединиться к ним можно на сайте кэф.рф. Регистрация для участников обязательна.