Экология и экономика: на Красноярском экономическом форуме обсудят их взаимосвязь во всех сферах деятельности

Главной темой форума станет экология. Фото: ИВАНОВА Диана

«В мире уже 4 трлн долларов вложено в активы, учитывающие ESG-факторы или ориентированные на достижение целей устойчивого развития. Только при учете ESG-факторов можно обеспечить бизнесу и экономике долгосрочную устойчивость, сохранять конкурентоспособность, привлекать капитал на выгодных условиях, удерживать таланты, сохранять и наращивать клиентскую базу», – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления СберБанка, курирующий ESG направление корпорации и принимающий участие в пленарном заседании форума.

Как это работает в различных сферах деятельности, будут обсуждать на КЭФ-22.

Так, в рамках трека «Промышленность и экологическая трансформация» состоится круглый стол «Дикоросы и органические продукты в стратегии ESG трансформации: сегодня и завтра». Участники дискуссии обсудят перспективы Красноярского края и Енисейской Сибири в сфере производства органической продукции, заготовки и переработки дикоросов.

В зарубежной студии КЭФ пройдет форсайт-сессия «Цифровая промышленность. Выходя за рамки Индустрии 4.0». В повестке вопросы эффективности результатов цифровой трансформации промышленного производства в различных отраслях экономики, а также окупаемости затрат на НИОКР при внедрении в производство инновационных разработок.

Open-talk «Эко-френдли промышленность. Эффективность и выгода против глобального тренда» откроет актуальную дискуссию о влиянии экостандартов на российскую и мировую промышленность, реальности их исполнения и перспектив прибыльности экологичного бизнеса. Участники обсудят различные способы мотиваций крупного бизнеса и промышленных гигантов в области развития крупных эко-инициатив.

На экспертной дискуссии «Агросектор СФО. Как реализовать потенциал региона во благо населения и экономики страны?» эксперты дадут прогноз востребованности агропродукции на отечественном и зарубежном рынках в ближайшие годы, оценят роль внедрения новых технологий в АПК и влияние мировой экологической повестки на производство.

Экспертная дискуссия «Промышленность в условиях неопределенности. Как сформировать гибкую систему производства и преодолеть стагнацию отрасли?» будет посвящена потенциалу российского промышленного экспорта, механизмам поддержки экспорта высоких технологий и наиболее перспективным рынкам российской промышленности.

На экспертной дискуссии «Вертикаль доставки: от лавинообразного роста к устойчивому развитию» ведущие специалисты Межрегиональной ассоциации курьерских служб обсудят стратегии и тактики лидеров этой отрасли, применение новых бизнес-моделей, формирование и управление инновациями в логистике.