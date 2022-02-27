Самое строгое наказание грозит 23-летней жительнице Шарыпово за наркотики

Пожизненное заключение грозит 23-летней жительнице Шарыпово за наркотики. Фото: МВД

Жительнице города Шарыпово грозит очень строгое наказание за незаконный оборот наркотиков. И хотя в России женщинам пожизненное заключение не выносят, но девушка может получить максимально возможный срок из того, что предусмотрено. Полиция завершила расследование ее уголовного дела, оно уже направлено в суд. Добавим, что фигурантке дела всего 23 года.

Начался ее противозаконный бизнес в апреле 2021 года. Девушка с помощью специальных программ приобрела в интернете наркотики для личного пользования и для перепродажи. Далее она фасовала их и распространяла через закладки. При обыске дома у нее нашли 270 граммов вещества. Экспертиза, кстати, подтвердила, что это синтетика. И еще 230 граммов она уже успела реализовать. Плюс у нее нашли в квартире 1 грамм героина, его она припасла для себя. И шприцы для инъекций.

Дело было заведено по трем эпизодам по статье 228 УК РФ, она звучит так: «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».