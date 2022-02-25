Красноярск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 февраля 2022 7:44

В красноярском Академгородке мужчина расстрелял машины из-за громкой музыки

Его задержали росгвардейцы
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В красноярском Академгородке мужчина расстрелял машины из-за громкой музыки

В красноярском Академгородке мужчина расстрелял машины из-за громкой музыки

Фото: Мария ЛЕНЦ

25 февраля в Красноярске 38-летний мужчина из пневматической винтовки расстрелял несколько автомобилей. Как сообщают в Росгвардии, нарушителя спокойствия передали полицейским.

Все произошло у общежития в Академгородке. Местному жителю не понравилось, что из автомобилей соседей доносится слишком громкая музыка.

Он высказал свои претензии оппонентам, начался взаимный «обмен любезностями». Последним аргументом красноярца стала пневматическая винтовка, он расстрелял автомобили любителей громкой музыки.

- Причину своих действий мужчина объяснил тем, что хозяева иномарок слишком громко включили музыку в автомагнитолах, а на его просьбу сделать потише не отреагировали, - передают в ведомстве.

Вахтер общежития вызвал росгвардейцев, которые задержали мужчину. Его передали полицейским.