В красноярском Академгородке мужчина расстрелял машины из-за громкой музыки Фото: Мария ЛЕНЦ

25 февраля в Красноярске 38-летний мужчина из пневматической винтовки расстрелял несколько автомобилей. Как сообщают в Росгвардии, нарушителя спокойствия передали полицейским.

Все произошло у общежития в Академгородке. Местному жителю не понравилось, что из автомобилей соседей доносится слишком громкая музыка.

Он высказал свои претензии оппонентам, начался взаимный «обмен любезностями». Последним аргументом красноярца стала пневматическая винтовка, он расстрелял автомобили любителей громкой музыки.

- Причину своих действий мужчина объяснил тем, что хозяева иномарок слишком громко включили музыку в автомагнитолах, а на его просьбу сделать потише не отреагировали, - передают в ведомстве.

Вахтер общежития вызвал росгвардейцев, которые задержали мужчину. Его передали полицейским.