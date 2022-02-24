Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительницу Красноярска суд заставил привести в порядок квартиру, где живет около десятка собак. Как сообщают пресс-служба судебных приставов, соседям мешало «ароматное» и шумное соседство, поэтому они дошли до суда.

59-летняя женщина из Красноярска устроила настоящий собачник в своей квартире – жительница города завела около десятка питомцев и особо сильно за ними не ухаживала. Соседи постоянно слышали шум, лай, и чувствовали зловонный запах. Исходящий из квартиры. На все просьбы прекратить и убраться дома женщина не реагировала. Тогда жители решили действовать радикально.

Управляющая компания этого дома подала иск в суд. От жительницы требовалось привести квартиру в порядок, убрать шум и избавиться от «ароматов». Ведомство встало на сторону соседей и УК, судебным приставам был направлен исполнительный лист.

Но 59-летняя женщина проигнорировала требование суда – за собаками она лучше следить не стала, уборкой в квартире «и не пахло».

Тогда жительницу Красноярска привлекли к административной ответственности и заставили выплатить исполнительский сбор в размере 5000 рублей. После этого женщина сдалась и навела порядок в квартире.