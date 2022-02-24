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Общество24 февраля 2022 5:51

В Красноярске ищут вахтовика бесследно пропавшего 19 февраля

Дмитрий Зеленин находился проездом в регионе
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Поиск пропавших детей Красноярск

Фото: Поиск пропавших детей Красноярск

В Красноярске с 19 февраля ищут бесследно пропавшего вахтовика Дмитрия Зеленина, находившегося в городе проездом. Как сообщают волонтеры из отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск», 49-летний мужчина перестал выходить с родственниками на связь.

Дмитрий остановился в Красноярске после вахтовой смены, проживал в хостеле «ГринДом» на 26 Бакинских Комиссаров.

ПУБЛИКУЕМ ПРИМЕТЫ ПРОПАВШЕГО: рост 175 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы прямые, светлые, с проседью.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: на кисти татуировка: B (III) Rh положительный.

С СОБОЙ: паспорт, большая сумка с вещами. Во что мужчина был одет – неизвестно.

Всех, кому что-либо известно, просят обратиться по телефонам: 8 (931) 262-11-77 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ОП 4

«112» ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

8-950-99-66-066 ВОЛОНТЕРЫ (круглосуточно).