В Красноярском крае предпринимателя оштрафовали за просроченные чай и сок Фото: Мария ЛЕНЦ

В селе Холмогорское Шарыповского района предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей за торговлю просроченными продуктами – чаем и соком. Об этом сообщает Роспотребнадзор Красноярского края.

На торговца пожаловался потребитель. Роспотребнадзор организовал проверку и выяснил, что предприниматель действительно продает просрочку. Изъято 16 единиц сока и чая.

- ИП Белоусова М.В. привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей, - передают в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.