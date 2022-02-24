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Общество24 февраля 2022 5:05

В Красноярском крае предпринимателя оштрафовали за просроченные чай и сок

Придется заплатить 30 тысяч рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае предпринимателя оштрафовали за просроченные чай и сок

В Красноярском крае предпринимателя оштрафовали за просроченные чай и сок

Фото: Мария ЛЕНЦ

В селе Холмогорское Шарыповского района предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей за торговлю просроченными продуктами – чаем и соком. Об этом сообщает Роспотребнадзор Красноярского края.

На торговца пожаловался потребитель. Роспотребнадзор организовал проверку и выяснил, что предприниматель действительно продает просрочку. Изъято 16 единиц сока и чая.

- ИП Белоусова М.В. привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей, - передают в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.