Губернатор Красноярского края перевел в помощь беженцам из ДНР и ЛНР свою месячную зарплату. Фото: "Инстаграм" Александра Усса

Губернатор Красноярского края Александр Усс перевел в помощь эвакуированным мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик свою месячную зарплату. Деньги пойдут на приобретение необходимых вещей. В своем «инстаграме» глава региона обратился к землякам: «Как вы знаете, за несколько последних дней в Россию из Донецкой и Луганской народных республик прибыли десятки тысяч беженцев (более 60 тысяч). Все они вынуждены начинать жизнь с чистого листа. В пунктах временного размещения им оказывают юридическую, медицинскую, финансовую поддержку. Но зачастую не хватает самого элементарного».

Пункты сбора помощи открылись в разных городах страны. В Красноярске их три. Здесь будут рады продуктам (не скоропорт), одежде детской и взрослой, напомним, что в первую очередь вывозились женщины, дети и пожилые люди. Нужна бытовая техника, постельные принадлежности, средства гигиены, детские игрушки. Все это будет отправляться в Ростовскую область.

Принести вещи можно в пункты сбора гуманитарной помощи по адресам:

- Красная площадь, 17;

- Юности, 10а;

- Енисейская, 1.