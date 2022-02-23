За сутки в Красноярском крае зафиксировано 5 473 новых случаев COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 23 февраля 2022 года в Красноярском крае официально зарегистрировано 318 318 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В том числе за минувшие сутки 5 473 случая. Если смотреть по городам и районам, то наибольшее количество новых заболевших в краевом центре – 1 951 случай. В Канске – 181, Енисейске – 163, Шарыпово – 142, Шушенском районе 132. Отметилась трехзначной цифрой Эвенкия, там 113 случаев.

На лечении в настоящее время находятся 79 373 человека, это на 696 меньше, чем было днем ранее. Выздоровели всего с начала пандемии 229 059 человек, в том числе 6 152 – за последние сутки. Обратите внимание, что второй показатель по выздоровлению превышает количество инфицированных. И, к сожалению, край потерял 17 человек, которые скончались от коронавируса и его последствий. Всего с начала пандемии 9 886 летальных исходов.

Добавим, что почти за два года в крае было сделано 5 036 561 тестов на COVID-19.