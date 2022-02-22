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Происшествия22 февраля 2022 10:28

Житель Красноярска собирал цветной металл на путях и попал под поезд

Транспортные полицейские призывают соблюдать осторожность на железной дороге
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Житель Красноярска собирал цветной металл на путях и попал под поезд. Фото: сибфоут.мвд.рф

Житель Красноярска собирал цветной металл на путях и попал под поезд. Фото: сибфоут.мвд.рф

21 февраля на правом берегу в Красноярске поезд сбил мужчину. Как сообщает пресс-служба МВД на транспорте, красноярец погиб на месте.

Трагедия произошла на перегоне станций Злобино – Базаиха, под Мичуринским мостом. Погибшим оказался 50-летний местный житель. На месте происшествия полицейские нашли бутылку из-под алкоголя, молоток и медные провода. Сейчас проверяется версия, что мужчина собирал цветной металл и не заметил приближающийся состав, так как был нетрезв.

- Транспортные полицейские напоминают, что пренебрежение правилами безопасности является основной причиной трагических случаев на жд, - добавили в пресс-службе УТ МВД по СФО.