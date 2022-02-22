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Здоровье22 февраля 2022 9:00

В Красноярском крае коронавирусом заразились 5650 человек

Стопкоронавирус.рф опубликовал статистику на 22 февраля 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае коронавирусом заразились 5650 человек

В Красноярском крае коронавирусом заразились 5650 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

22 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 5650 человек. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразился 312 845 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 6052 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 222907 пациентов.

Число летальных случаев стабильно высокое. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 22 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 849 человек. Госпитализированы 429 человек.

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

Фото: Роспотребнадзор Красноярск