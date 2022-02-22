Погода в Красноярске в День защитника Отечества 23 февраля 2022 года Фото: ИВАНОВА Диана

23 февраля в Красноярске ожидается потепление. Синоптики Гидрометцентр рассказали, какой будет погода в Красноярске в День Защитника отечества 2022 года.

Днем 23 февраля в Красноярске ожидается потепление до +1 градуса. Осадки маловероятны, но будет пасмурно, солнце спрячется за тучами. Ветер же усилится до 3-10 метров в секунду.

Ночью похолодает до -4 градусов и пойдет снег. Порывы ветра составят около 4-10 метров в секунду.