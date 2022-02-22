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Происшествия22 февраля 2022 5:14

Жителя Красноярского края на 187 тысяч рублей обокрал новый ухажер бывшей супруги

Преступление раскрыли полицейские
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Жителя Красноярского края на 187 тысяч рублей обокрал новый ухажер бывшей супруги

Жителя Красноярского края на 187 тысяч рублей обокрал новый ухажер бывшей супруги

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тасеево Красноярского края местного жителя обокрал новый молодой человек бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Мужчина сообщил в полицию о пропаже из дома 187 тысяч рублей. Оказалось, что сельчанин разводился с женой и находился с ней на этапе раздела имущества. Женщина пришла к бывшему мужу за вещами вместе с новым избранников – ранее судимым 56-летним мужчиной. Гость в незнакомом доме не растерялся, и, воспользовавшись моментов, украл деньги.

Свою вину мужчина яростно отрицал, но когда понял, что стал подозреваемым, решил запутать следствие. Он подкинул часть денег в свою машину и заявил полицейским, что кто-то хочет его подставить. Однако фокус не прошел.

Сельчанина задержали и завели в его отношении уголовное дело по статье «кража». Свою вину он все-таки признал и даже полностью возместил ущерб бывшему супругу возлюбленной.