Жителя Красноярского края на 187 тысяч рублей обокрал новый ухажер бывшей супруги Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тасеево Красноярского края местного жителя обокрал новый молодой человек бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Мужчина сообщил в полицию о пропаже из дома 187 тысяч рублей. Оказалось, что сельчанин разводился с женой и находился с ней на этапе раздела имущества. Женщина пришла к бывшему мужу за вещами вместе с новым избранников – ранее судимым 56-летним мужчиной. Гость в незнакомом доме не растерялся, и, воспользовавшись моментов, украл деньги.

Свою вину мужчина яростно отрицал, но когда понял, что стал подозреваемым, решил запутать следствие. Он подкинул часть денег в свою машину и заявил полицейским, что кто-то хочет его подставить. Однако фокус не прошел.

Сельчанина задержали и завели в его отношении уголовное дело по статье «кража». Свою вину он все-таки признал и даже полностью возместил ущерб бывшему супругу возлюбленной.